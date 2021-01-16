Обладательница титула «Мисс Россия», модель, длинноногая блондинка Виктория Лопырева любит путешествовать. Девушка много времени бывает за границей. Так, за последние месяцы она успела отдохнуть в Турции, потом – на Мальдивских островах, после которых улетела в Майями.Там она отдыхает на берегу Атлантического океана и гуляет по городу, параллельно публикуя снимки с красивых мест в своем микроблоге в «Инстаграм».Так, Виктория обнародовала фото, сделанное на балконе небоскреба. Но поклонников не столько привлек городской пейзаж на заднем фоне, сколько провокационный лук модели.На Виктории Лопыревой - кожаные короткие шорты, ботинки с тяжелой подошвой и топ кислотного цвета. Завершает образ стильный берет. Пост собрал десятки комментариев и столько же лайков.- В Майями ты стала самой модной, - написал один из фолловеров.Другой отметил, что Виктория выглядит стильно.Однако не всем понравился такой образ. Нашлись и те, кто раскритиковал вызывающий наряд красавицы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Не стыдно быть такой сногсшибательной?»: поклонников восхитила Юлия Ефимова в коротком топеДевушка опубликовала в сети фото в спортивном луке (подробнее)