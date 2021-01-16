В Ростовской области, в Неклиновском районе, расследуют преступление сексуального характера, совершенного в отношении семиклассницы. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, 13-летняя девочка учится в одной из гимназий. На выходные она приехала домой.Знакомый, 22-летний местный житель, предложил подростку прогуляться. А потом, ссылаясь на непогоду, заманил к себе домой якобы для того, чтобы согреться.Когда школьница оказалась в квартире, мужчина предложил заняться сексом. Девочка испугалась и попросила ее отпустить. Но, несмотря на такую реакцию, мужчина исполнил задуманное. Злоумышленник набросился на гимназистку и изнасиловал ее, после чего отпустил домой.О случившемся узнал отец пострадавшей. Он написал заявление в полицию.Как рассказал источник издания, сейчас в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по двум статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».Если суд признает вину мужчины, он может сесть в тюрьму на 10 лет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В обстоятельствах гибели 9-летней девочки разберутся следователиРебенок поступил в больницу после падения с высоты (подробнее)