В Ростове-на-Дону в ближайшее время обещают снегопад, который продлится несколько дней. Так, по прогнозам синоптиков, снег будет идти все воскресенье, 17 января. При этом столбик термометра покажет 9 градусов мороза.В понедельник, 18 января, также обещают осадки в виде снега, а мороз станет крепче. Температура воздуха понизится до минус 11 градусов.Во вторник, 19 января, также снежно. Мороз усилится до минус 14 градусов.В среду, 20 января, снег будет идти только утром, а столбик термометра покажет минус 14.В четверг, а также все последующие дни, осадков не обещают. На улице будет пасмурно и морозно.Ранее \\"Комсомольская правда - Ростов\\" сообщала о том, что из-за сильного снегопада в области на трассе столкнулись семь машин.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Снегопад, сильный ветер и гололед: стихия обрушится на Ростовскую областьРостовчан предупреждают о резком изменении погоды (подробнее)