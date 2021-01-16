Рыжеволосая красавица из Ростова-на-Дону, мама троих детей и супруга известного телеведущего Дмитрия Диброва активно ведет блог в «Инстаграм». В сети девушка рассказывает своим подписчикам о себе, семье, детях. На днях Полина Диброва опубликовала очередной пост, в котором сообщила, что увлеклась кулинарией.- Я тут увлеклась кулинарией, хочу завтра испечь кекс, сделать вареники и запечь утку, - написала Полина в своем профиле в «Инстаграм».А незадолго до этого девушка сообщила, что ей приглянулась семейная прогулка на лыжах в Подмосковье. Полина намекнула, что теперь лыжи – одно из ее увлечений.Ранее \\"Комсомольская правда - Ростов\\" сообщала, что Полина Диброва устроила встречу своего клуба в формате фильма \\"Стиляги\\". Девушка подобрала себе весьма эффектный образ. Модель купила платье в горошек, фасон которого, был невероятно популярен во времена существования стиляг. Но, что больше всего порадовало мужскую половину подписчиков Полины, так это глубочайшее декольте, которое помогло подчеркнуть выдающиеся пышные формы красотки.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Дмитрию Диброву посоветовали построить приют для животных в РостовеТелеведущим завладела апатия (подробнее)