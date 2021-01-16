В Ростове-на-Дону наступила снежная зима, а для особо креативных ростовчан появилась возможность проявить свои творческие таланты.Так, в одном из дворов многоэтажки, местный житель вылепил из снега розу размером четыре на два метра.Снимок снежной розы был опубликован в городском паблике. Пост собрал множество лайков и комментариев.- Вот это романтик! – написал один из подписчиков.- Ну теперь осталось найти девушку, - отметил другой.Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала о том, что в Азове установили деревянную статую сотруднику ГАИ. На пне умельцы поместили фигуру госавтоинспектора с жезлом в руке.Как пояснили в пресс-службе азовского ГИБДД, во дворе МРЭО находилось старой сухое дерево, которое могло рухнуть в любой момент. Поэтому приняли решение о том, чтобы дерево спилить. Однако рабочий, перед которым стояла эта задача, оказался человеком креативным и придумал необычный памятник.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Из пня – в произведение искусства: деревянная статуя сотрудника ГАИ появилась на ДонуЕе установили прямо во дворе МРЭО (подробнее)