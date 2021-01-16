В ночь с 18 на 19 января сотни верующих планируют окунуться в купелях. Правда, из-за коронавируса в этом году в донской столице решили не освящать водоемы, в которых обычно купаются на Крещение Господне.Сделали исключение лишь для военнослужащих ЮВО. Как сообщили в пресс-службе ведомства, купель для них оборудуют около храма Святого Георгия Победоносца на Западном.18 и 19 января там будет организован обряд освящения воды и крещенское купание.Отметим, что военные оборудуют резервуары-купели с проточной водой, объединенные общим помостом. Вечером купели осветятся специальной подсветкой. Также выступит ансамбль песни и пляски ЮВО.Также будут установлены палатки с обогревом и развернута полевая кухня.Всех желающих будут угощать чаем и бутербродами.- Военные медики на базе пневмокаркасного модуля развернут медицинский пункт, а также проконтролируют соблюдение антивирусных ограничений, обеспечив всех участников защитными медицинскими масками и санитайзерами, - прокомментировали в пресс-службе ЮВО.Отметим, пресс-секретарь Главы Донской митрополии Игорь Петровский сообщил, что купания — не богослужебная традиция. Некоторые уверены, что это автоматически избавляет человека от грехов. Однако это заблуждение.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«От грехов не избавит»: Как церковь относится к купаниям на Крещение рассказали в Ростовской епархииЭто не богослужебная традиция (подробнее)А В ЭТО ВРЕМЯ:В донской столице утвердили новые санитарные правила на КрещениеДокумент вступит в силу уже 14 января. (Подробности)