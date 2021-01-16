Минувший год из-за пандемии выдался непростым во многих смыслах, в финансовом – в том числе. Поэтому для аграриев как нельзя кстати оказалась поддержка, которую им оказывал в 2020-ом Россельхозбанк.Так, в минувшем году малый и средний агробизнес получил от Россельхозбанка кредитную поддержку в размере более 260 млрд рублей, что на 44% превышает аналогичный показатель за предыдущий год. При этом банк выдал небольшим фермерским хозяйствам 92 млрд рублей по льготной ставке не выше 5%.- 2020 год стал жестким испытанием для всей российской экономики, и одной из своих стратегических задач банк видел своевременную поддержку профильного бизнес-сегмента – аграриев. Особенное внимание мы уделяли фермерам, финансирование которых было значительно увеличено. При этом мы активно помогали и тем отраслям, которые больше других пострадали от пандемии, – прокомментировала заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.Поддержка позволила россиянам из самых разных регионов, несмотря на связанные с пандемией ограничения, не только продолжать и развивать свою деятельность в интересах общества, но и становиться фермерами.Например, в Свердловской области банк выдал 45 млн ООО «Новый путь». Средства пошли на строительство коровника почти на 200 мест.А в Башкортостане 900 тыс. рублей средств банка позволили победителю конкурса «Агростартап-2020» Гафуану Шайхутдинову создать фермерское хозяйство с нуля!И таких примеров у банка – тысячи.- Но мы не останавливаемся на достигнутом и в этом году продолжили активную поддержку фермеров во всех регионах нашего присутствия, – сообщила Ирина Жачкина.Отметим, что в 2020 – юбилейном для банка году – к классическим финансовым формам поддержки сельского хозяйства добавились новые. Среди них выделяются уникальная цифровая экосистема для аграриев «Свое Фермерство» и общероссийский образовательный проект «Школа фермера».«Свое Фермерство» - это пополняющаяся система цифровых сервисов, например, телеветеринарии, мониторинга полей, порталов для подбора персонала и покупки семян, которая позволяет развивать хозяйство за счет новых технологий.Вот что говорит о платформе один из первых пользователей, фермер из Новосибирска Иван Карченко.- Платформа показалась мне очень перспективным и нужным проектом. Зачастую многим фермерам сложно найти клиентов, здесь же все достаточно просто, можно рассказать о своих услугах, представить условия и найти новых гостей. Поскольку у нас работает своя переработка, думаю, сервисы помогут и в сбыте продукции, – отметил фермер.А проект «Школа фермера» позволяет научиться вести успешный агробизнес с нуля или повысить квалификацию уже действующих аграриев. В сентябре проект был запущен в Ставропольском крае, Башкортостане, Московской и Новосибирской областях. В 2021 году «Школа фермера» внедряет онлайн-формат обучения и расширяет географию за счет новых регионов.