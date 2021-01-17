Ростовчанка Лиза Кей построила успешную карьеру модели в США. Ее путь в этой индустрии начался со съемок в журнале «Плейбой». До переезда на постоянное место жительства в США девушка работала в Европе и в Азии. Но Америка всегда манила ее, об этом Лиза Кей написала в своем блоге в «Инстаграм».И вот, несколько лет назад, она приехала покорять эту страну.- И влюбилась в Америку так, что не смогла уехать. Так и живу здесь, в Лос-Анджелесе, со своим мужем, киевлянином Сашей, с которым мы, кстати, познакомились здесь. За тысячи километров от наших родин, - сообщила роствочанка.Также она призналась, что мало девушек умудряются продержаться в статусе интернациональной модели больше десяти лет. В своем микроблоге в «Инстаграм» Лиза Кей показывает американскую и модельную жизнь такой, какая она есть.- Иногда - трудной , иногда - со слезами на глазах, но, чаще, - полной счастья и волшебства. Останетесь на чуть-чуть, и обязательно застанете в сторис какой - нибудь атас из жизни ростовчанки в США, - подытожила Лиза Кей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Модель «Плейбой» Лиза Кей рассказала об эмоциях, вызванных американским гимномИ о фотосессии с мамой у фонтана (подробнее)