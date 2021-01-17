В городе Шахты Ростовской области местные ребятишки решили поздравить с новогодними праздниками животных, у которых нет хозяев. Так, в городе существует приют, сотрудники которого занимаются тем, что пристраивают бездомных собак и котов, а также оказывают помощь беспризорным травмированным животным.Ученики одной из местных школ узнали о деятельности центра для животных и решили поздравить его питомцев с новогодними праздниками.Пятиклассники собрали для кошек и собак вкусные презенты. Подарки уместились в две большие коробки. Все это дети передали в приют.- Гостинцы для наших подопечных от 5 Б класса. Спасибо большое ребятам, родителям и классному руководителю, - прокомментировали волонтеры.Ранее «Комсомольская правда – Ростов» писала о том, что донские волонтеры спасают сбитую автомобилем собаку. Они будут признательны за любую помощь.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Кормим через шприц»: донские волонтеры спасают сбитую автомобилем собакуОни будут признательны за любую помощь (подробнее)https://www.rostov.kp.ru/online/news/4151762/