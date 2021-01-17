В донской столице следующая рабочая неделя будет холодной и снежной. О том, чего ждать от погоды ростовчанам, рассказали синоптики.Так, в понедельник, 18 января, весь день будет срываться небольшой снег. Днем столбик термометра покажет – 9 градусов, ночь опустится до – 13.Вторник, 19 января, в первой половине дня будет солнечно и небольшой снег. Днем – 12 мороза, ночью похолодает до – 20.В среду, 20 января, днем – 14, утром и ночью – 20 мороза. Облачно с прояснениями, снег в первой половине дня.В четверг, 21 января, осадков не ожидается, но весь день будет пасмурно. Днем до – 13 мороза, ночью – 9.В пятницу, 22 января, пасмурно и без осадков. Днем в Ростове будет +2, ночью ноль градусов.В субботу, 23 января, также пасмурно и без осадков. Днем +5, ночью +3.В воскресенье, 24 января, в Ростове-на-Дону, пасмурно, днем +6, ночью +2.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Когда ждать снегопад в Ростове-на-Дону, рассказали синоптикиВ ближайшее время обещают настоящую, а не календарную зиму (подробнее)