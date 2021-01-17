В Ростовской области пока не удается остановить пандемию коронавируса. Ежедневно в регионе им заражаются несколько сот человек. Так, за минувшие сутки ковидом заболели 394 дончанина.Таким образом, общее число заразившихся на утро 17 января нарастающим итогом достигло 58315.Умерли от ковида за минувшие сутки еще 11 человек.- Это три женщины, 54, 81, 83 лет, и восемь мужчин – 40, 56, два по 66 лет, два по 71 году, 77, 79 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем, - прокомментировали в пресс-службе областного правительства.Лечатся в стационарах 3001 человек. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ - 272 человека.Ранее \\"Комсомольская правда - Ростов\\" сообщала о том, что вскоре в Ростове начнут массово вакцинировать от ковида. Вакцину создали российские ученые. До этого прививки делали врачам и учителям, а также сотрудникам Роспотребнадзора.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 16 января 2021 года: за минувши сутки умерли еще 13 человекКоронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 16 января 2021 года: рассказываем, что происходит в регионе (подробнее)А В ЭТО ВРЕМЯ:Массовая вакцинация от коронавируса стартует на Дону: кому нельзя делать прививкуРостовчанам предлагают привиться вакциной отечественного производства (подробнее)