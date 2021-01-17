В воскресенье, 17 января, по данным специалистов, в донской столице резко испортится погода. Как сообщили в ГО и ЧС администрации Ростова, с трех часов дня и до самого вечера 17 января будет идти мокрый снег и метель. Такая же ситуация с погодой будет и завтра, 18 января. При этом на дорогах будет плохая видимость.На улицах Ростова возможны обрывы линий электро-передач, падения деревьев и конструкций, повреждения крыш, заносы на дорогах, увеличение числа аварий.- В целях обеспечения собственной в ГО и ЧС порекомендовали ограничить выезд на личном транспорте, при управлении машиной соблюдать скоростной режим и дистанцию, парковать автомобили только на парковочных площадках, не препятствовать работе общественного транспорта и снегоуборочной техники, - прокомментировали в пресс-службе ГО и ЧС.В экстренных случаях звонить по телефону 112.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Сколько продлится снегопад в Ростове-на-Дону: публикуем прогнозРассказываем, в какие дни в донской столице пройдут осадки (подробнее)