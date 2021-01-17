В воскресенье, 17 января, борт, направлявшийся из Москвы в Сочи, не смог приземлится в Краснодарском крае в связи с погодными условиями. Командир судна принял решение посадить самолет в «Платове». Об этом корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» сообщили в пресс-службе аэропорта.Также представитель «Платова» отметил, что пока аэропорт донской столицы работает в штатном режиме.Тем временем, в Ростове-на-Дону спасатели объявили экстренное предупреждение. По прогнозам, в ближайшие часы на Ростов обрушиться сильная метель. Непогода продлится до 18 января.В связи с этим Госавтоинспекция Ростовской области предупреждает всех участников дорожного движения о строгом соблюдении требований ПДД РФ.Полиция рекомендует всем автолюбителям быть крайне внимательными на дороге, строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем.В условиях плохой видимости вблизи проезжей части дороги пешеходам необходимо быть внимательными и осторожными. Во время снегопада в темное время суток пешеходам необходимо обозначить свое присутствие на дороге с помощью световозвращающих элементов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Метель и плохая видимость: в Ростове-на-Дону резко ухудшится погодаРассказываем, когда ждать ненастья (подробнее)