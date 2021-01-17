Отключение света в Ростове-на-Дону, январь 2021: На следующей неделе в нескольких районах Ростова-на-Дону будут отключать свет. Отключения коснутся Западного района, центра города.КОНКРЕТНО:18 января с 10 утра до 12 дня: ул. Мопра 29-43, 40-72, 32, 23-33; просп. Стачки 46, 72-74, 42/1, 30а; ул. Тренёва 2-6, 14-32; пл. Рабочая 19, 218 января с 9 утра до 17 вечера: ул. 6 линия 22, 26; ул. 2 линия 1-17, 2-8; ул. 4 линия 19-39, 20-38; ул. Мурлычёва 87-97, 74-82; ул. 1-я Майская 41-61, 40-5419 января с 9 утра до трех часов дня: ул. Б.Садовая 57-59; пер. Газетный 47-45, 54; пер. Семашко 48/1, 48д, 48е19 января с 9 утра до 17 вечера: ул. 6 линия 7, 9; ул. 8 линия 1-11, 2-20; ул. 10 линия 1-15, 2-16; ул. Майская 30-4220 января с 9 утра до 17 вечера: ул. Налбандяна 79-95, 72-84; ул. Ченцова 92-104, 31; ул. 4 линия 36-82, 41-87; ул. 6 линия 38-86, 29-7321 января с 9 утра до 17 вечера: ул. В Нольная 8-14,7-15; ул. Майская 63; ул. Каяни 5-7.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Метель и плохая видимость: в Ростове-на-Дону резко ухудшится погодаРассказываем, когда ждать ненастья (подробнее)