Губернатор Василий Голубев подписал постановление, в котором оговаривается возможность использования остановочных пунктов, расположенных вне автовокзалов и автостанций.- Это позволит расширить сеть остановочных пунктов на территории области, привести остановки в соответствие с требованиями безопасности, - рассказали в пресс-службе правительства Ростовской области.Ответственным за подготовку и внесение списка остановочных пунктов в федеральный перечень будет региональное министерство транспорта.Ранее \\"Комсомольская правда - Ростов\\" сообщала о том, что мост на Малиновского смогут открыть для движения уже летом.- Объект будет сдан к декабрю этого года – это даже не обсуждается. А пока мы планируем и мотивируем подрядчика, чтобы к июлю открыть для движения правый путепровод, - прокомментировал замглавы администрации Ростова Константин Солонский.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Мост на Малиновского смогут открыть для движения уже летомВласти Ростова рассказали о ходе строительства и извинились перед горожанами за неудобства (подробнее)