Жительница Тарасовского района Ростовской области стала очередной жертвой телефонного мошенника. Дончанке с неизвестного номера позвонил мужчина.Абонент представился сотрудником одного из банков и сообщил, что по карте владелицы проводятся сомнительные операции. Чтобы их остановить, необходимо совершить ряд действий. Идя на поводу у лжесотрудника, заявительница продиктовала все свои данные. После этого ей начали приходить уведомления о списании денег с карты – около 40 тысяч рублей.- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых в совершении данного преступления, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.Если мошенника найдут и суд докажет его вину, то он может сесть на 8 лет в тюрьму.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Новый вид мошенничества: берегите деньгиРостовские полицейские рассказали, как преступники разводят ростовчан (подробнее).