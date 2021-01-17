В Ростове-на-Дону местный житель стал жертвой автоворов. Как рассказал мужчина в соцсетях, его машину «разобрали» за 20 минут по деталям.- Вырвали провода, дверь, магнитофон, подлокотник. Забрали банковскую кату. Хорошо, что оставили документы. Я в шоке, ребята, - пожаловался в городском паблике автовладелец.Так же мужчина назвал злоумышленников «красавцами».- Судя по записям с камеры, управились они за 20 минут. Может, следили за мной, но шли именно к моеи машине. Наша полиция теперь работает. Но надежды, что что-то наи дут, нет, - написал мужчина.Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала, что дончанка поверила телефонному мошеннику и назвала ему реквизиты своей банковской карты. В итоге с ее счета списали все сбережения. Сумма ущерба составила сорок тысяч рублей. Злоумышленника разыскивает полиция.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Ростовской области женщина лишилась денег после разговора с лжесотрудником банкаОна сама назвал реквизиты мошеннику (подробнее)