В Ростове-на-Дону вечером, 17 января, разыгралось настоящее ненастья, - снегопад и метель. Спасатели сделали экстренное предупреждение, отметив, что в понедельник, 18 января, погода вряд ли изменится к лучшему.Как рассказали в пресс-службе городской администрации, на улицы уже вышла снегоуборочная техника.- В настоящее время в работах по уборке снега задействовано более 160 единиц коммунальной техники, из которых около 60 обрабатывают проезжие части противогололедными материалами, - сообщили в ведомстве.Также в администрации порекомендовали по возможности отказаться от личного автотранспорта.- Обращаем внимание, что ввиду ухудшения погодных условий и осадков в виде сильного снега, на дорогах возможно образование снежного наката, ухудшение видимости, - сообщили в пресс-службе.Ранее \\"Комсомольская правда - Ростов\\" сообщала, что самолет, летевший в Сочи из Москвы, из-за непогоды сел в Ростове.