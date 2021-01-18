Уже с самого утра дорожная карта Ростова оказалась испещрена красными линиями из-за вчерашнего снегопада. Ситуация на дорогах донской столицы и без того было непросто, не после буйства стихии стала еще сложнее. Стоит отметить, что пока на карте преобладают желтые линии, это значит, что большинство заторов еще только начинают собираться, но загруженность на дорогах уже составляет девять баллов.Итак, где же автомобилисты уже встали в пробку:- улица Вавилова;- проспект Королева;- улица Особенная;- улица Оганова;- улица Дачная;- улица Шеболдаева;- улица Нансена;- проспект Буденновский;- проспект Ворошиловский;- улица Большая Садовая;- проспект Богатяновский Спуск;- проспект Стачки;- улица Интернациональная;- улица Портовая;- улица Тружеников;- улица 2-я Краснодарская;- улица Всесоюзная;- улица Каширская;- проспект Сиверса;- проспект 40-летия Победы;- проспект Шолохова;- улица Черевичкина;- улица Закруткина;- улица 1-я Майская;- улица 39-я Линия;- улица 41-я Линия;- улица Буйнакская;улица Текучева;- улица Менжинского;- улица Страны Советов;- улица Курчатова;- улица Вятская;- улица Киргизская;- улица Белорусская;- улица Украинская;- переулок Сальский;- переулок Днепровский;- улица Штахановского;- улица Каскадная;- улица Миронова и многие другие.Отметим, что максимальная скорость на этих улицах не превышает 1-3 километров в час. Кроме того, заторами скованы и все прилегающие к ним маленькие улочки, по которым водители сначала пытались обогнуть основную пробку.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМногокилометровые пробки сковали Ростов из-за снегопада и злополучного моста на Малиновского.Машины остановились не только на окраинах, но и в центре города.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!