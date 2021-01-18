В Ростове местный аэропорт после сильнейшего ночного снегопада продолжает действовать в штатном режиме.Согласно информации, указанной на онлайн-табло, отменен был лишь самолет, который должен был в 5:25 вылететь в Душанбе, но в это время еще продолжалось буйство стихии. Затем сотрудники авиагавани быстро расчистили и без того не сильно занесенные взлетные полосы и работа продолжилась в штатном режиме.На данный момент нет ни задержанных, ни отмененных рейсов. И уже вот-вот в небо взмоют два самолета - один направится в Минеральные воды, а второй - в Сочи. На оба эти борта в 8:20 уже была завершена посадка. Кроме того, начата регистрация еще на четыре рейса.Будем следить за работой аэропорта, если вновь, по заверениям синоптиков, разразится непогода.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСамолет, который летел в Сочи, приземлился в Ростове-на-Дону из-за метели.В донской столице вскоре также прогнозируют снегопад.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!