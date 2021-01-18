Полицейские и волонтеры разыскивают 13-летнюю Оксану Палаги, которая вышла дома 26 декабря прошлого года и до настоящего времени не вернулась.Родственники и друзья не получают никакой информации о местонахождении ребенка уже более трех недель. Родители девочки опасаются, что она попала в беду, поэтому престала отвечать на телефонные звонки, сообщения в мессенджерах и социальных сетях.Рост пропавшей Оксаны Палаги оставляет 152 сантиметра, она худощавого телосложения, волосы короткие, крашенные в темно-красный цвет с выбритыми висками и затылком, глаза голубого цвета.В день исчезновения была одета в зимнюю темно-синюю куртку с капюшоном, камуфляжные штаны и кроссовки.Волонтеры поискового отряда \\"ЛизаАлерт Юг\\" отмечают, что пропавшая девочка может находиться в любом районе Ростова-на-Дону.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ростове-на-Дону без вести пропал молодой мужчинаНикакой информации о нем нет с прошлого года (подробности)АЛЛО!Если вы что-либо знаете о местоположении Оксаны Палаги, просьба обращаться по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.