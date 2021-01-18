В троллейбусе №22 произошел неприятный инцидент около семи утра в понедельник, 18 января. Подвыпивший горожанин закатил скандал из-за того, что водитель не захотел везти его бесплатно.Ростовчанин бурно высказывал недовольство, а после в приступе ярости вырвал терминал безналичной оплаты и кинул его об стену троллейбуса. Водителю ничего не оставалось, как вызвать полицию.- Мужчина несколько раз пытался сбежать с места произошедшего, но его все-таки забрали в отделение сотрудники правоохранительных органов, - рассказал «Комсомольской правде-Ростов» очевидец.Сейчас задержанному пьяному ростовчанину грозит административная ответственность за нахождение в нетрезвом виде в общественном месте. Горожанину придется возместить автотранспортному предприятию ущерб, который был нанесен в результате порчи терминала безналичной оплаты проезда.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУспеть за двадцать минут: автоворы разобрали машину ростовчанина на деталиЗлоумышленники справились с задачей очень быстро (подробности)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!