Обильный снегопад в Ростове-на-Дону подкинул массу проблем ростовчанам и спровоцировал пробки утром 18 января. Как рассказали в горадминистрации, на борьбу с последствиями непогоды вышли более 500 дворников и 190 единиц техникиВ донской столице во время метели коммунальщики обрабатывали дороги реагентами, а также вели работы по очистке трасс от снега и льда. В ночь с 17 на 18 января в работах участвовали 300 сотрудников коммунальных служб и 200 единиц спецтехники.Сейчас особое внимание уделяется расчистке пешеходных дорожек, которые ведут к социально значимым объектам, остановкам общественного транспорта, дорожным переходам.В горадминистрации Ростова отмечают, что снегоуборочная техника будет работать в круглосуточном режиме.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСнегопад в Ростове: как обстоит ситуация на дорогах после буйства стихииНекоторые заторы еще только начинают собираться, но уже 9 баллов (подробности)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp).Пусть о них узнают все!