Сотрудник отдела полиции на транспорте в свободное от службы время стал жертвой вооруженного нападения. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, инцидент произошел в одном из частных домов в Сальске.К 58-летнему пенсионеру вечером в гости пришел приятель, который работает оперуполномоченным в местном отделе полиции. Источник издания добавил, что правоохранитель имеет звание капитана. В момент происшествия мужчина находился не при исполнении служебных обязанностей.Во время встречи друзья повздорили. Пенсионер схватил нож и дважды ударил им оппонента в живот, причинив тем самым тяжкий вред здоровью.- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью», - прокомментировал источник издания.Если суд признает вину мужчины, он может сесть в тюрьму на 10 лет. Расследование уголовного дела продолжается.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Пьяный ростовчанин разбил об стену терминал оплаты проезда в троллейбусеДебошир попытался сбежать (подробнее).АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.