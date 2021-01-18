В понедельник, 18 января сотрудники лабораторий донского региона выявили 393 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает правительство Ростовской области.Больше всего больных оказалось в Ростове – 135 человек, а также в Новочеркасске и Таганроге, где медики зарегистрировали по 13 случаев COVID-19. В Батайске, Новошахтинске и Шахтах оказалось по 12 зараженных за сутки. В Волгодонске и Сальском районе – по 11 случаев заражения, по десять больных - в Гукове, Каменске-Шахтинском, Миллеровском районе, а в Красносулинском районе – 9 человек заразились опасным вирусом. По восемь зараженных прибавилось в Азовском и Неклиновском районах, по семь - в Верхнедонском, Семикаракорском, Аксайском районах. По шесть заболевших зарегистрировано в Куйбышевском и Чертковском районах.Медики выявили по пять заболевших в Зерноградском, Зимовниковском, Шолоховском районах, по четыре –в Белокалитвинском, Константиновском, Матвеево-Курганском, Мясниковском Октябрьском, Орловском, Песчанокопском, Ремонтненском, Тацинском, Целинском районах, по три заболевших – в Донецке, Милютинском, Пролетарском районах, по два - в Азове, Звереве, Веселовском, Дубовском, Егорлыкском, Заветинском, Каменском, Морозовском, Тарасовском районах.Всего по одному заболевшему ковидом специалисты зарегистрировали в Багаевском, Боковском, Кагальницком, Мартыновском, а также Усть-Донецком районах Ростовской области.- За прошлые сутки коронавирус зарегистрировали в 49 городах и районах Дона, - отметили в региональном правительстве.С начала пандемии общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Ростовской области превысило 58 тысяч человек. Лечение в донских стационарах получают 3046 пациентов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСтала известна дата начала массовой вакцинации от COVID-19 в Ростове и областиДончанам сделают прививки препаратом «Спутник V» (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.