Обладательница титула «Мисс Россия», очаровательная блондинка Татьяна Котова рассказала подписчикам о том, как стать красивой. Девушка посвятила этой в своем блоге в «Инстаграме».Так, по словам красавцы, главное – любовь к себе и забота. А еще – гармония в душе.- Ведь именно забота о себе и есть настоящая красота! И начинается она с любви к себе и с простых элементарных действии : чистые волосы, следить за питанием, качеством кожи, делать массажи, маски, смывать косметику на ночь, больше двигаться, принимать необходимые витамины, следить за душевым состоянием . Ведь наша красота идет изнутри и состоит из таких вот мелочей , - поделилась своим мнением Татьяна Котова.Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала, что Татьяна Котова опубликовала в сети откровенную фотографию. На снимке – девушка готовит завтрак в одном лишь фартуке.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Жена главного тренера ФК «Ростов» на Мальдивских островах развлекает себя чтением классических книгДарья Карпина рассказала и показала, как отдыхает на курорте (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.