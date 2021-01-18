Виктория Лопырева - самая известная блондинка из Ростова-на-Дону. Красотке за 30, но ей удается поддерживать фигуру в идеальной форме. Супруга чиновника опубликовала свежие снимки в своем блоге в Instagram.На пляже в Майами модель сделала несколько привлекательных фотографий в черно-белом купальнике, что тут же вызвало ажиотаж в сети. Викторию Лопыреву завалили комплиментами.\\"Шикарные ноги Miss Victoria\\", \\"Как можно быть такой идеальной?\\", \\"Все красивее с каждым днем\\", \\"Дончанки - самые красивые\\", \\"На Вас только смотреть и любоваться\\", \\"Абсолютная красота\\", \\"Вы просто богиня - Афродита!\\", - высказывались подписчики модели.Многие из них честно признались, что по-доброму завидуют Виктории Лопыревой. Ведь у нее, по мнению поклонников, есть все то, о чем многие могут только мечтать. Красивая жизнь ростовчанки часто вызывает множество вопросов о личной жизни.В прошлом году мужа Виктории Лопыревой назначили на престижную должность в Коми. Игоря Булатова избрали заместителем председателя правительства.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Она иногда думает, что я сумасшедшая»: Виктория Лопырева рассказала об отношениях с лучшей подругойНо кто рискнет это опровергнуть? Каждый раз, словно, пламя... (подробности)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!