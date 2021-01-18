Болезнь родного человека- всегда трудное испытание для его семьи. Зачастую никто не знает, как правильно обслужить лежачего больного в домашних условиях, а неправильный уход только усугубляет ситуацию.Школа ухода «Жить дома!»- спасение для тех, кто не хочет передавать родственника в интернат или нанимать специалиста, а планирует взять на себя обязанность по уходу. Для тех, кто понимает, что именно забота близкого человека поможет скорейшему восстановлению больного.Бесплатные занятия пройдут 20, 27 января и 3 февраля на базе МБУ Пролетарского района «Центр социального обслуживания населения Пролетарского района».Обучение разделено на 3 дня, каждый из которых посвящен отдельному блоку:- Психологические основы ухода;- Основы гигиенического ухода;- Приемы безопасного перемещения больного и использование средств реабилитации;В каждом разделе учеников ждет теоретическая и практическая часть, на которой специалисты АНО «Старость в радость» Ростов-на-Дону помогут овладеть необходимыми приемами и исключить ошибки, которые могут нанести вред не только больному, но и ухаживающему за ним человеку.Занятия бесплатные, но необходима обязательная предварительная регистрация в форме:https://forms.gle/qhVAd7ft6UgRisUy8или по телефону 8 (951) 522-50-06В школе функционирует пункт проката средств реабилитации. Бесплатно получить все необходимое оборудование можно, заполнив договор. Всё оформление займет не более пяти минут.Данная программа реализуется при поддержке Фонда президентских грантов РФ.На правах рекламы.