В Ростовской области из-за коронавирусной инфекции с начала пандемии скончались уже 2348 человек, в том числе за минувшие сутки - 14 пациентов. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.Жертвами COVID-19 за прошлый день стали девять женщин и пятеро мужчин. Все они были в возрасте от 59 до 86 лет и до заражения имели проблемы со здоровьем.Согласно статистике, чаще всего оправиться после заражения коронавирусной инфекцией не могут пенсионеры. Состояние этих пациентов зачастую осложняют сопутствующие заболевания. Шансы на здоровую жизнь уменьшаются у дончан, имеющих проблемы с сердечно-сосудистой и нервной системами, ВИЧ-инфекцией, а также сахарным диабетом и ожирением.Сейчас в Ростовской области зарегистрировано уже 58 тысяч 708 человек, заболевших ковидом. Донские медики смогли вылечить от COVID-19 уже 48 тысяч 505 человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСтала известна дата начала массовой вакцинации от COVID-19 в Ростове и областиДончанам сделают прививки препаратом «Спутник V» (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.