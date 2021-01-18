Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин вместе со своими подопечными готовится к матчам Российской Премьер-лиги, которые пройдут после завершения зимних тренировочных сборов.Так, желто-синим между тренировками предстоит сыграть товарищеские матчи с испанской «Марбельей» и шведским «Эстерсундом» 20 и 24 января.- После этих двух матчей состоится еще одна игра, но противник и дата проведения станут известны позже, - отметили в пресс-службе ФК «Ростов».Интересен тот факт, что желто-синие уже встречались на поле с шведским клубом «Эстерсунд» в испанской Марбелье два года назад. Но тогда наша команда уступила соперникам со счетом 2:4.Сейчас донская команда находится на пятом месте в рейтинге РПЛ, уступая питерскому «Зениту», московским клубам ЦСКА и \\"Спартак\\", а также ФК «Сочи».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕФК «Ростов» подписал контракт с талантливым 16-летним футболистом из ВладимираВо время одного из матчей игрок смог забить через минуту после выхода на поле (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.