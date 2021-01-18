Вырос размер ежемесячной выплаты из материнского капитала в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.— С января размер ежемесячной выплаты увеличился на 543 рубля и составил 11 642 рубля, — говорится в сообщении.Размер выплаты равен прожиточному минимуму ребенка за второй квартал предшествующего года. Помощь могут получать семьи, в которых с 1 января 2018 года родился или был усыновлен второй ребенок. При этом ежемесячный доход на человека не может превышать 23 506 рублей. Для семьи из четырех человек доход за месяц не может быть больше 94 024 рублей.Подать заявление можно в течение трех лет после рождения второго ребенка. Заявка оформляется через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России или через клиентскую службу фонда.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Ростовской области стартует вакцинация против коронавирусаПрививки ставят в поликлиниках по месту жительства (подробнее)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!