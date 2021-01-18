Футбольный клуб «Ростов» проходит зимние тренировочные сборы в испанском городе Марбелья, игроки готовятся к матчам РПЛ. Спортсменам необходимо восстановиться после новогодних каникул и набраться сил для матчей, что без правильного питания сделать сложно.Судя по видео, которое распространил «Ростов», шведский стол футболистов состоит исключительно из полезной еды. В рационе игроков ФК «Ростов» множество овощей, фруктов и продуктов, богатых белком.За рационом футболистов следит главный врач ростовского клуба Владимир Шуляк. При неправильном питании игроки могут набрать вес или вовсе не выйти на поле, что может повлиять на их дальнейшую карьеру.Совсем скоро ФК «Ростов» сыграет в трех товарищеских матчах. Желто-синим выпала уникальная возможность в товарищеской игре со шведским клубом отыграться за поражение.Напомним, клуб занимает пятое место в рейтинге РПЛ. Донской клуб опережают по очкам «Зенит», московские ЦСКА и «Спартак», а также ФК «Сочи».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСупруга главного тренера \\"Ростова\\" Карпина снова восхитилась южной столицейДарье очень нравится местная погода (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.