Полицейские задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в серии мошеннических действий. Об этом сообщает ГУ МВД по Ростовской области.Все началось с того, что в отделение полиции обратился приятель подозреваемого. Он рассказал, что дал в долг другу крупную сумму. Но по какой-то причине после этого мужчина перестал отвечать на телефонные звонки и сообщения. Позже с похожими заявлениями обратились еще несколько человек.Пострадавшие рассказывали, что их другу нужны были деньги якобы на покупку земельного участка. Кто-то говорил, что средства он собирался потратить на помощь бедным родственникам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. А кто-то вспоминал, что приятелю нужны были деньги, чтобы положить их в банк под проценты.В региональном ГУ МВД рассказали, что общая сумма ущерба составила около 700 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ростове полиция раскрыла преступление восьмилетней давностиПодозреваемый заключен под стражу (подробности)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!