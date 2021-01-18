Пандемия коронавируса нанесла туристической сфере донского региона огромный ущерб. Из-за самоизоляции и ограничений, связанных с предотвращением распространения COVID-19, туристско-информационный центр Ростова (ТИЦ) сначала временно прекратил работу, а потом и вовсе закрылся на неопределенный срок.Сейчас дальнейшая судьба ТИЦ находится в руках ростовских чиновников. Если они признают проект нужным городу, то его могут возродить.- Я искренне верю в то, что сердечко туризма города и всего региона снова забьется, хоть уже и без моего участия, - рассказывает в соцсетях экс-руководитель Дарья Головко. - Туристско-информационный центр просто необходим такому яркому и интересному для туризма городу, как Ростов-на-Дону.Центр начал работу осенью 2015 года. Специалисты центра анализировали информацию о туристических потоках, способствовали выпуску туристических изданий и карт, координировали работу агентств.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДмитрию Диброву посоветовали построить приют для животных в РостовеТелеведущим завладела апатия (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.