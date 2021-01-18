Страшная трагедия произошла этим утром в Западном жилом массиве города. Сотни ростовчан стали свидетелями смерти пожилого мужчины, который вместе в ними пешком переходил мост на Малиновского.Новость о гибели ростовчанина сначала облетела соцсети. Жители донской столицы в красках описывали произошедшее, не упуская возможности напомнить о собственных неурядицах, вызванных ремонтом путепровода. Позже факт подтвердил «Комсомольской правде - Ростов» собственный источник в экстренных службах города.- Около 8 утра поступил вызов. Очевидец сообщил, что мужчине стало плохо с сердцем. Вызов был передан на исполнение освободившейся бригаде скорой, - рассказал он.Приехавшие на место медики констатировали смерть 80-летнего ростовчанина. Сотрудники бригады скорой помощи уже ничем не смогли помочь пенсионеру.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДевять женщин и пятеро мужчин: от коронавируса скончались 14 жителей Ростовской областиЧаще всего оправиться после заражения коронавирусной инфекцией не могут пенсионеры. Состояние этих пациентов зачастую осложняют сопутствующие заболевания (подробности)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!