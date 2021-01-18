Красавица-блондинка, очаровательная супруга главного тренера ФК «Ростов» решила провести холодный январь в тепле Мальдивских островов. Там женщина принимает солнечные ванны, купается в бассейне и в океане.А 18 января Дарья прямо с утра отправилась на первую в этой поездке экскурсию.- Будем смотреть морских обитателей. Признаться, я достаточно трусоватая, хотя плаваю неплохо. Надеюсь, вернемся довольные и переполненные положительными эмоциями и впечатлениями, - написала Дарья Карпина.Ранее \\"Комсомольская правда - Ростов\\" сообщала, что Дарья Карпина также развлекает себя на островах чтением книг.- Я вчера выставила книжку, которую читаю - «Граф Монте-Кристо». И многие ответили, что это их любимая книга, - написала жена тренера в своем блоге.Также Дарья отметила, что и Валерий Карпин перечитывал это произведение несколько раз.- Признаюсь, я ни разу не перечитывала ни одну книгу, даже любимую «Над кукушкиным гнездом». Просто есть еще так много непрочитанных мною книг, целый список,- подытожила супруга главного тренера ФК «Ростов».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Гирлянды сменил океан»: жена Валерия Карпина рассказала о райском отдыхеДарья Карпина улетела на Мальдивские острова (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.