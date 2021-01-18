Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт - Юг» ищут 48-летнего Игоря Евгеньевича Голубова из Куйбышевского района Ростовской области, который исчез за два дня до Нового года.Родственники пропавшего все это время не получают о нем никаких вестей. Телефон дончанина не отвечает, смс-сообщения до него также не доходят. Уже три недели близкие люди Игоря Голубова не находят себе места.Представители отряда «Лиза Алерт - Юг» рассказали о том, что мужчина мог направляться в Липецк. Теоретически пропавший может находиться в любом населенном пункте Ростовской области.Родственники Игоря Голубова вместе с волонтерами разместили его фотографии в сети.Рост бесследно исчезнувшего дончанина - около 170 сантиметров, он среднего телосложения, волосы темно-русые с сединой, а глаза серо-зеленого цвета.В какую одежду мужчина был одет в день исчезновения родственники не знают.АЛЛО!Если вы что-либо знаете о местоположении Игоря Голубова, просьба обращаться по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ростове ищут пропавшую школьницуДевочка исчезла в конце прошлого года (подробности)