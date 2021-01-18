Вот уже несколько дней в Ростове-на-Дону бушует непогода. Дворы и улицы занесло снегом, термометры показывают 10 градусов мороза. Одни радуются долгожданной зиме. Другие, наоборот, страдают, откапывая автомобили перед тем как поехать на работу. Метель вызвала и транспортные проблемы: миллионный город простаивает в заторах, автомобили из-за снега на проезжей части двигаются очень медленно.Так или иначе, но зима не планирует сдавать обороты. По данным донских синоптиков, уже с завтрашнего дня, 19 января в столице области ожидается похолодание до 17 градусов мороза. Днем немного потеплеет до 12 градусов с отрицательным знаком. В среду негативная тенденция продолжится: температура воздуха понизится до 20 градусов мороза в темное время суток и до 15 - днем. В эти дни возможен и снегопад. Осадки могут выпасть в обеденное время. Сильного ветра не ожидается.Еще хуже для теплолюбивых жителей Ростова-на-Дону станет в четверг, когда температура воздуха достигнет рекордных 22 градусов мороза. Днем же станет немного теплее - до 16 градусов со знаком минус.Ситуация изменится к пятнице, 22 января. Перед выходным ожидается резкий перепад температуры до плюсового значения. Днем солнце прогреет воздух до 3 градусов со знаком плюс. В утренние часы возможен небольшой дождь. Также до 8 метров в секунду поднимется ветер. Примерно такая же ситуация ожидается и выходные дни. В субботу и в воскресенье синоптики предсказываются 1 градус тепла в светлое время суток.Важно сказать, что в эти дни особенно внимательными следует быть метеозависимым людям. Тем, у кого есть проблемы со здоровьем на фоне нестабильного давления, следует быть осторожными и избегать серьезных нагрузок.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДевять женщин и пятеро мужчин: от коронавируса скончались 14 жителей Ростовской областиИз-за коронавирусной инфекции с начала пандемии скончались уже 2348 человек (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.