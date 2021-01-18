В Ростовской области синоптики прогнозируют возобновление обильного снегопада, который будет держаться вплоть до конца дня 18 января. Госавтоинспекция просит водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения.Сейчас водителям рекомендуют отказаться от поездок на дальние расстояния. Жителям региона советуют быть крайне внимательными во время передвижения по дорогам. Водители должны выбирать оптимальную скорость, соблюдать дистанцию на дороге и отказаться от лихих маневров, которые на заснеженных трассах опасны.При перевозке детей в непогоду сотрудники областного УГИБДД требуют, чтобы ребята были пристегнутыми и находились в специальных автокреслах.Пешеходы не должны забывать о наличии светоотражающих элементов на верхней одежде и аксессуарах. Это поможет водителям заметить людей на дорогах в темноте и избежать ДТП.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПрогноз погоды на 18-24 января 2021: ждать ли крещенских морозов в Ростове-на-ДонуСтал известен прогноз погоды в Ростове-на-Дону на 18-21 января 2021 (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.