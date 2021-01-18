В Калмыкии суд признал виновным в покушении на изнасилование 30-летнего элистинца, рассказали в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета.Инцидент произошел в одном из микрорайонов Элисты минувшим летом. В ночное время полупьяный подозреваемый через окно пробрался в квартиру местной жительницы. Он предварительно снял москитную сетку. То, что шум разбудил женщину, не остановило потенциального насильника. Однако женщина отбилась от нападавшего и позвала на помощь соседей.Позже, после того как элистинка обратилась в Следственный комитет, правоохранители опросили около 20 свидетелей. Полицейские также провели очную ставку между нападавшим и потерпевшей.Суд согласился с доводами следователей. К обвинению в попытке изнасилования следователи добавили незаконное проникновения в жилище. Суд приговорил элистинца к трем годам колонии общего режима и штрафу в размере 30 тысяч рублей. Приговор не вступил в силу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Школьника похитили и приковали наручниками к решетке за то, что якобы кидал камнями по машинеВ Элисте двух мужчин будут судить за похищение человека (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.