Местный житель микрорайона Левенцовский попросил сделать въезд в него с улицы Малиновского.Андрей Шаров посчитал, что это значительно снизит транспортную нагрузку. Свою петицию он опубликовал на популярном портале \\"Активный ростовчанин\\".По словам ростовчанина, въезд должен начинаться от улицы Малиновского и выходить на улицу Волнистую с возможностью пересечения Малиновского по стрелке светофора. Таким образом, выезжать будет удобно с улицы 339-й Стрелковой дивизии и спустившись с проспекта Стачки.Автор петиции считает, что задуматься о данном проекте следует уже сейчас, так как из-за закрытия моста на улице Малиновского трафик здесь уже не такой активный.Петиция была опубликована на сайте в субботу, 16 января. В настоящее время она набрала всего два голоса из 500 необходимых для рассмотрения.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМост на Малиновского смогут открыть для движения уже летом.Власти Ростова рассказали о ходе строительства и извинились перед горожанами за неудобства.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!