В Ростове по неизвестной причине вспыхнул автомобильный гараж.Инцидент произошел в понедельник, 18 января, около одиннадцати часов утра в Октябрьском районе, на пересечении улицы Армейской и переулка Дальнего. Столбы дыма заметили прохожие и незамедлительно вызвали к месту происшествия пожарных.К моменту прибытия огнеборцев пламенем были охвачены уже десятки квадратных метров. Для полной ликвидации возгорания спасателям потребовался всего час. К счастью, в огне никто не пострадал и пока не установлено, было ли в гараже транспортное средство. Причина пожара тоже остается неизвестной, ее в ближайшее время предстоит выяснить специалистам.- В тушении пожара принимали участие восемь пожарных и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПожар в Ростове-на-Дону в ночь на 7 января 2021 года в ларьке с шаурмой: три человека пострадали.Четыре павильона сгорели в ночь на 7 января 2021 года в Ростове-на-Дону.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!