На скамью подсудимых попал 26-летний житель Зернограда, который любил проводить свободное время в социальных сетях. Мужчина размещал в личном профиле снимки экстремистского характера. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.О нарушении закона сотрудники правоохранительных органов узнали во время мониторинга информации.Во время дальнейшего расследования выяснилось, что мужчина в «Одноклассниках» разместил изображения с символикой запрещенного на территории России экстремистского международного движения. Все фотографии находились в открытом доступе.Дончанина осудили за пропаганду и публичную демонстрацию незаконной символики. Его обязали удались опубликованную им запрещенную информацию из Сети. Мужчине предстоит выплатить штраф.Решение суда пока не вступило в законную силу. У мужчины есть время обжаловать приговор.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕШколу в Ростове-на-Дону оштрафовали за отсутствие туалетной бумаги и полотенецСуд решил, что учреждение нарушило санитарные нормы (подробности)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!