Если вы задумали ремонт в ванной комнате, специалисты советуют сначала определиться – будете вы устанавливать ванную или душевую кабину, будут у вас стандартный унитаз или инсталляция, планируете ли вы размещать в комнате стиральную машину. А вот стараться разместить в ванной комнате сразу все ценой свободного пространства – большая ошибка.Если же комната маленькая, многие эксперты рекомендуют приобретать специальную подвесную сантехнику, при которой свободный пол создаст ощущение простора.Имеют значение и материалы – акрил, чугун, сталь, керамика. У всех них есть свои преимущества и недостатки. Подробнее о материалах, из которых изготавливают ванные и раковины, а также о различных моделях сантехнических приборов читайте в материале «Архимеду и не снилось».