В Ростове за минувшую неделю пассажиры общественного транспорта 212 раз нарушили масочный режим. Об этом сообщили в администрации города.Во время проверок участники мониторинговых групп осмотрели 3744 автобусов, трамваев и троллейбусов. Специалисты были вынуждены составить протоколы об административном правонарушении в отношении 206 на пассажиров и шести водителей. При выяснении причин некоторые люди упорно отказывались носить защитные маски, а другие утверждали, что просто не смогли их купить или потеряли в дороге средства индивидуальной защиты.Сотрудники ростовских транспортных предприятий проводили внутренние проверки на соблюдение требований ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Они проинспектировали 2 995 единиц подвижного состава, во время которых вынесли 34 дисциплинарных взыскания.Всего в январе были проинспектированы почти восемь тысяч транспортных средств.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 19 января 2021 года: еще 393 человека заразились коронавирусом за суткиМы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 19 января (подробности)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!