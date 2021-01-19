В Батайске задержали водителя автомобиля «Лада Приора». В автомобиле 39-летнего жителя Ставропольского края нашли сверток с наркотиками. Об этом сообщает региональная пресс-служба ГУ МВД.Машину мужчины остановили на 1085 километре автодороги «М-4 Дон». При проверке документов инспекторам показалось, что водитель пьян. Во время осмотра машины полицейские нашли в кармане спинки пассажирского сидения сверток с порошкообразным веществом. После этого водителя доставили в районный отдел полиции.Во время проверки оказалось, что мужчина был ранее судим за нарушение правил ПДД.Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является опиоидным наркотиком. Его вес составил более 195 граммов.Донские полицейские возбудили дело о незаконном хранении и перевозке запрещенных веществ.Сейчас мужчина находится под подпиской о выезде.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДонские автоинспекторы помогли водителю грузовика выбраться из снежной ловушкиМашина съехала в кювет (подробности)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!