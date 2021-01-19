Супругу полузащитника «Ростова» Алану Мамаеву возмутили правила в школьных учебниках. Женщина оказалась недовольна толкованиями, которые написаны для детей младших классов.Брюнетка сфотографировала текст из книги и разместила его в своем блоге в Instagram.Судя по всему, Алана Мамаева помогала своим детям выполнять школьные задания, но в какой-то момент \\"заумность\\" текстов вывела жену футболиста из себя. Популярная блогер не могла не поделиться этим в сети.Сейчас супруга футболиста старается уделять детям много времени, чтобы из-за частых поездок и напряженного графика отца они не чувствовали себя одиноко.Напомним, перед Новым годом брюнетку заподозрили в третьей беременности.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ гости к Кокорину приезжает Мамаев. Онлайн-трансляция матча Спартак - Ростов\\"КП\\" рассказывает о важных моментах матча Спартак - Ростов 31 октября 2020: составы команд, прогнозы букмекеров на матч 13 тура чемпионата России по футболу РПЛ.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!