Уловка помогла неизвестному аферисту в один миг стать богаче более чем на миллион рублей. Мошенник во время телефонного разговора представился одному из жителей Новочеркасска сотрудником банка и рассказал о том, что на его имя якобы оформлен кредит и неизвестные пытаются снять деньги с карты.Звонивший отметил, что остановить мошеннические действия необходимо срочно, но для этого все деньги нужно перевести на «Безопасный счет». После этого обеспокоенный дончанин, желая спасти свои кровные, побежал к банкомату и стал переводить деньги на сторонний счет, который назвал якобы сотрудник службы безопасности. На карте мужчины находилась настолько огромная сумма, что ему потребовалось несколько раз снимать деньги с карты, а потом переводить их в другой банк.После этого мужчина решил воспользоваться средствами с «безопасного» счета, но не смог. Тогда житель Новочеркасска понял, что своими руками перевел мошенникам более миллиона рублей. С этим подозрением он пошел в полицию, где подробно изложил все детали происходящего.В региональном ГУ МВД рассказали, что возбудили дело по статье «Мошенничество»Сотрудники правоохранительных органов делают все возможное, чтобы установить и задержать виновных.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ростовской области пенсионер с ножом набросился на капитана полицииТеперь детали конфликта выясняют следователи (подробности)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!