Жена главного тренера ФК «Ростов» Дарья Карпина отдыхает сейчас на Мальдивских островах. Туда женщина отправилась сразу после новогодних праздников. Дарья ежедневно выкладывает в своем блоге в «Инстаграме» снимки с отдыха и посты о том, как она проводит время на курорте.Так, Дарья разместила в своем аккаунте свое фото в купальнике на фоне океана. Она пояснила, что снимок сделала ее дочь.- Когда даже фильтры не нужны! Дочь учится фотографировать, - подписала фотокарточку Дарья.Ранее «Комсомольская правда – Ростов»! сообщала о том, что Дарья на курорте не только принимает солнечные ванны и купается в океане, а также много читает и развлекает себя экскурсиями по местным достопримечательностям.Отметим, что на острова девушка взяла с собой произведение Дюма \\"Граф Монте - Кристо\\". Кстати, эта книга нравится и Валерию. Он перечитывал ее несколько раз.ЧИАТЙТЕ ТАКЖЕ:Жена главного тренера ФК «Ростов» на Мальдивских островах развлекает себя чтением классических книгДарья Карпина рассказала и показала, как отдыхает на курорте (подробнее).АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.