Жители донской столицы имеют возможность получить уникальные знания о Вселенной, изучив основы астрономии. Ростовчане смогут окунуться в увлекательный мир небесных тел и систем. Для этого горожанам даже не придется выходить из дома и тратить деньги.С помощью виртуального планетария слушатели бесплатных лекций смогут делать настоящие астрономические наблюдения, а также проводить измерения и вычисления небесных процессов.Эксперты считают, что астрономия отлично развивает образное мышление, а также способность представлять пространственную и временную картину небесных процессов.Изучение астрономии покажется интересным занятием детям и их родителям. Обучение для всех желающих проходит на специализированной онлайн платформе. Желающим получить уникальные знания по астрономии нужно зарегистрироваться на сайте Физического факультета ЮФУ, а там расскажут, как подписаться на специализированный YouTubе-канал.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ небе над Ростовом возникло необычные явление - гало: мнение астрономаСпецилист объяснил, почему возникает такой эффект и как часто его можно увидеть в Ростовской области (подробности)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!